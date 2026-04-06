Comasco

MOZZATE – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del passaggio pedonale davanti alla scuola primaria di Mozzate, un intervento mirato a migliorare la sicurezza in uno dei punti più frequentati del paese.

L’area interessata è infatti quotidianamente attraversata da alunni, famiglie e personale scolastico, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni. Da qui la necessità di intervenire con un’opera di sistemazione che renda più sicuro e visibile l’attraversamento. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici portate avanti dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione ai percorsi pedonali e alle zone sensibili come quelle in prossimità delle scuole.

I lavori, avviati nei giorni scorsi, sono finalizzati alla riqualificazione del passaggio pedonale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela per i pedoni e contribuire a una migliore organizzazione della viabilità locale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui tempi di conclusione dell’intervento, ma l’opera rappresenta un passo nella direzione di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani.

(foto: i lavori in corso a Moazzate)

06042026