Saronnese

ORIGGIO – La macchina organizzativa della storica Fiera primaverile del bestiame e delle merci di Origgio è ufficialmente ripartita. L’amministrazione comunale ha infatti aperto la procedura per la ricerca di partner finanziari che vogliano sostenere l’edizione 2026, in programma dal 23 aprile al 2 maggio. L’obiettivo della giunta è consolidare quel modello di sussidiarietà tra pubblico e privato che negli ultimi anni ha permesso di mantenere altissimi gli standard qualitativi della manifestazione, cercando di abbattere i costi di gestione comunali attraverso il contributo di commercianti e imprenditori locali.

Il momento centrale dell’evento sarà come di consueto la giornata del 25 aprile, quando l’area intorno al polo fieristico di via Marconi si trasformerà in un mercato a cielo aperto con oltre 500 bancarelle capaci di attirare visitatori da tutto il territorio provinciale. Proprio per la grande visibilità garantita dai numeri della rassegna, l’ente pubblico invita i soggetti interessati a presentare le proprie offerte di sponsorizzazione entro il termine perentorio del 17 aprile. Le domande possono essere inoltrate tramite posta certificata o in formato cartaceo, utilizzando la modulistica dedicata disponibile sul portale web del comune.

(foto d’archivio)