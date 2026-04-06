SARONNO – Individuata la targa dell’auto pirata che nella mattina di Pasqua ha danneggiato paletti e cartelloni alla rotonda tra via Marconi e via Mazzini.

Gli agenti della polizia locale, già nella giornata di ieri, hanno analizzato le immagini della videosorveglianza riuscendo a risalire al numero di targa del veicolo coinvolto, una Fiat Cinquecento. Il proprietario sarà convocato al comando di piazza Repubblica per gli accertamenti del caso.

Oltre alle sanzioni previste al conducente sarà richiesto di rifondere i danni causati alle strutture pubbliche.

Il fatto era avvenuto nelle prime ore della mattina di Pasqua, intorno alle 4. L’auto, proveniente da via Milano e diretta verso via Caduti della Liberazione, aveva affrontato in modo troppo ampio la curva della rotatoria, finendo sui lati della carreggiata e abbattendo diversi paletti e cartelloni pubblicitari su entrambi i lati della strada di via Garibaldi.

Il rumore dell’impatto aveva svegliato alcuni residenti che, affacciandosi, avevano visto il veicolo allontanarsi subito dopo l’urto senza fermarsi. Non si erano registrati feriti e non era stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

I rilievi erano stati eseguiti dalla polizia locale, che aveva anche provveduto a delimitare l’area danneggiata. Ora, grazie alle immagini, si apre la fase degli accertamenti formali e della richiesta di risarcimento per i danni arrecati all’arredo urbano.

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Pasqua, pirata della strada alla rotonda: sfonda paletti e cartelloni e scappa

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