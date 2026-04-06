Città

SARONNO – Monitoraggio formale in arrivo e primi provvedimenti entro poche settimane per affrontare il problema dei miasmi nella zona sud della città.

È quanto emerge dal tavolo tecnico che si è svolto mercoledì 26 marzo con tutti gli enti coinvolti, l’azienda e i Comuni di Saronno e Caronno Pertusella. L’assessore all’ambiente Laura De Cristofaro conferma la linea condivisa: “Le due amministrazioni sono concordi nell’iniziare il monitoraggio. Daremo avvio a un monitoraggio formale, il cosiddetto Molf” . Il Molf (Molestie OLFattive) è un applicativo web e un protocollo operativo sviluppato da ARPA Lombardia per monitorare e gestire le segnalazioni di cattivi odori (molestie olfattive) provenienti da attività industriali, agricole o artigianali.

Parallelamente, il Comune ha già avviato un confronto interno per definire i primi interventi operativi. “Abbiamo già fatto un incontro in Comune per discutere in concreto i provvedimenti. Le decisioni sono state assunte, ora si tratta di metterle a terra” . I tempi indicati sono brevi: tra una e due settimane per l’avvio delle misure, compatibilmente con i tempi tecnici e il passaggio in giunta.

Uno dei nodi principali riguarda il traffico di camion diretti all’impianto. “Abbiamo documentazione fotografica che attesta la presenza di mezzi in attesa anche per ore. Questo non è tollerabile: non può essere il Comune a farsi carico di una gestione che è aziendale” . Sul fronte delle emissioni, il monitoraggio servirà a chiarire l’origine degli odori. “Dobbiamo capire se derivano dalla lavorazione oppure dai camion in attesa. Il monitoraggio è fondamentale proprio per questo” .

L’assessore sottolinea anche l’importanza delle segnalazioni da parte dei residenti: “Ricevo segnalazioni con grandissima frequenza, praticamente quotidiane. La comunità deve essere tutelata” .

Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con il comitato dei cittadini, una volta formalizzati i provvedimenti. L’obiettivo dichiarato è arrivare entro aprile all’avvio coordinato delle azioni, tra monitoraggio ufficiale, interventi locali e eventuali sistemi di segnalazione condivisi.

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