Softball

SARONNO – Nuovo innesto per l’Mkf Saronno softball, che accoglie in rosa Giulia Peyrani, catcher ed esterno classe 2006. La giocatrice arriva in prestito dall’Iren Reale Mutua Avigliana Rebels ed è già nel giro della Nazionale italiana U22. Peyrani, che vestirà la maglia numero 4, ha già fatto il proprio esordio in Serie A1: il debutto è arrivato venerdì scorso in gara 1 del derby contro Bollate, nel secondo turno di campionato.

Un inserimento che amplia le soluzioni a disposizione dello staff in un avvio di stagione che ha visto Saronno affrontare subito impegni impegnativi. Nel weekend di Pasqua, infatti, le biancorosse hanno ceduto entrambe le sfide contro le campionesse d’Italia della Quick Mill Bollate: dopo il 3-6 di gara 1, gara 2 si è chiusa 5-7 al termine di una sfida combattuta fino agli extra inning, decisa dal fuoricampo di Zayas. Per l’Mkf resta il rammarico di una serie giocata a lungo alla pari, senza però riuscire a concretizzare nei momenti decisivi.

Classifica Serie A1

Italposa Forlì, Mia Office Pianoro e Quick Mill Bollate 1000, Rheavendors Caronno e Itas Mutua Rovigo 500, Bertazzoni Collecchio, Ares Safety Macerata, Mkf Saronno 250, Lacomes New Bollate 0.

(foto: la nuova giocatrice del Saronno)

06042026