Cronaca

SARONNO – “Ci sarà mai pace per i nostri defunti al cimitero?”. È l’amaro sfogo di una saronnese che, la mattina di Pasqua, ha trovato la tomba del cognato profanata da un furto.

La donna racconta una scoperta dolorosa, avvenuta durante una visita al camposanto cittadino. “Stamattina una amara sorpresa per Pasqua. Andando a portare omaggio alla tomba di mio cognato, venuto a mancare a 46 anni l’estate scorsa, ho provato lo sconforto e l’arrabbiatura di trovare le piantine scelte da mio figlio e piantate nel terreno dello zio, sradicate e rubate, lasciando la tomba spoglia e da risistemare”.

Un gesto che colpisce non solo per il danno materiale, ma soprattutto per il valore affettivo degli oggetti sottratti. Le piantine erano state scelte e sistemate con cura dalla famiglia, come segno di ricordo e vicinanza.

L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni simili che negli ultimi mesi hanno riguardato il cimitero cittadino, tra furti di fiori, oggetti e piccoli arredi funerari.

Resta lo sconcerto della famiglia e la domanda, affidata allo sfogo della cittadina: “Ci sarà mai pace per i nostri defunti?”.

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