Città

SARONNO – Un momento di riflessione rivolto ai giovani e ai docenti, circa il rapporto tra criminalità organizzata ed economia, con l’obiettivo di offrire strumenti per approfondire la delicata e attuale tematica. Si tratta dell’incontro che ospiterà giovedì 23 aprile il liceo Stefano Maria Legnani, dedicato al tema delle infiltrazioni mafiose nell’economia lombarda. L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 11.30 nella sede scolastica di via Angelo Volonterio 34, a Saronno.

Relatore dell’iniziativa sarà Andrea Carnì, chiamato a intervenire su un argomento di attualità legato ai fenomeni di presenza mafiosa nel sistema economico regionale. L’incontro è organizzato dal presidio Rita Atria e si inserisce in un percorso di approfondimento sui temi della legalità e della consapevolezza civile.

La locandina presenta l’iniziativa come un momento di riflessione rivolto al pubblico scolastico sul rapporto tra criminalità organizzata ed economia, con l’obiettivo di offrire strumenti di conoscenza e approfondimento su una tematica di rilievo sociale.

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