Softball

CARONNO PERTUSELLA – Giornata azzurra oggi sui campi di Caronno Pertusella, dove si ritrovano le Nazionali italiane di softball Under 18 e Under 22 per un raduno che vedrà protagoniste anche diverse atlete dell’Mkf Saronno.

il programma

Il programma prevede nel pomeriggio, alle 14.30, un’amichevole tra le due selezioni, seguita da un’ulteriore partita che vedrà la Nazionale Under 22 affrontare la Rheavendors Caronno.

Le convocate saronnesi

Nutrita la presenza saronnese tra le convocate, a conferma del lavoro svolto dal club biancorosso sul settore giovanile e sulla crescita delle atlete. Per quanto riguarda la Nazionale Under 22 sono state chiamate Mirta Anselmi, Anita Bartoli, Giulia Peyrani e Ouly Pouye. Nella selezione Under 18, guidata dalla head coach Maristella Perizzolo, figurano invece Anita Girardi, Vittoria Nardini e Alessia Rui.

Una giornata importante non solo per le atlete coinvolte, ma anche per il movimento locale, che avrà l’occasione di assistere da vicino a un appuntamento di livello nazionale. Il raduno rappresenta infatti un momento di verifica e crescita per le giovani azzurre, in vista dei prossimi impegni internazionali. Per l’Mkf Saronno si tratta di un’ulteriore conferma della qualità del proprio vivaio, capace di portare numerose giocatrici nelle selezioni nazionali giovanili.

(foto: la saronnese Mirta Anselmi)

07042026