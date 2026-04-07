Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Riparte il cantiere in via Ariosto e i lavori alla scuola primaria ex Dante Alighieri, dove sorgerà la nuova biblioteca cittadina. Un traguardo che, secondo l’amministrazione, si potrebbe raggiungere entro la fine dell’anno. La notizia è stata data dal sindaco, Marco Giudici, durante l’inaugurazione della nuova mensa della primaria Ignoto Militi.

Dopo il rifacimento del progetto e l’assegnazione del nuovo bando, il cantiere dovrà ora procedere velocemente per rispettare le scadenze del Pnrr, il cui finanziamento delle opere prevede scadenze precise. Entro la fine dell’anno, dunque, la nuova biblioteca sarà inaugurata, rappresentando un importante centro di aggregamento per la cittadinanza, in particolare per i giovani, grazie alle collaborazioni in programma con l’adiacente Centro Ariosto.

La nuova biblioteca è stata oggetto di ampie discussioni in consiglio comunale nel mese di febbraio, quando la minoranza ha presentato un’interrogazione per capire come stessero procedendo i lavori. Nel mese di marzo, la biblioteca era ancora al centro del dibattito, dopo che la minoranza aveva presentato una mozione per chiedere l’istituzione di una commissione speciale per monitorare il procedimento dei lavori; una mozione considerata “tardiva” dalla maggioranza e mai discussa in consiglio comunale.

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