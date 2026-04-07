Cronaca

CESANO MADERNO – Profondo sconcerto e amarezza in città dopo l’incendio di un grande crocefisso in legno avvenuto nel giorno di Pasqua lungo la via Salita al Biulè.

L’episodio ha colpito particolarmente la comunità locale, sia per il valore simbolico del manufatto – un’edicola sacra dove molti fedeli si fermano a pregare – sia per il momento in cui è avvenuto, nel giorno più significativo per i cristiani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: si sta valutando sia la pista dell’atto vandalico sia quella di un possibile evento accidentale.

A rendere pubblica la vicenda e a esprimere solidarietà alla comunità cesanese è stato anche Matteo Baraggia, segretario nazionale Patto per il Nord, che ha parlato di un gesto che “ferisce profondamente la sensibilità religiosa” e ha definito l’accaduto una profanazione di un simbolo sacro. L’episodio ha suscitato reazioni e dibattito, con molti cittadini colpiti dall’accaduto e in attesa che venga fatta piena chiarezza sulle responsabilità.

(foto Matteo Baraggia da Fb)

07042026