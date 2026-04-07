Politica

CESANO MADERNO – Dopo l’incendio del crocefisso in via Salita al Biulè nel giorno di Pasqua, arriva anche la presa di posizione di Matteo Baraggia, segretario nazionale Patto per il Nord, che esprime la propria condanna per quanto accaduto.

“In giorno della Santa Pasqua, tutta la comunità di Cesano Maderno è stata offesa da un gesto sacrilego – afferma – Quanto avvenuto proprio nel giorno di Pasqua ferisce profondamente la sensibilità religiosa di tutti noi cristiani”. Baraggia definisce l’episodio “un atto di vandalismo intollerabile”, sottolineando come sia stato “profanato il nostro simbolo sacro” e parlando di una situazione che “non è più accettabile per la mancanza di rispetto”.

Parole dure anche rispetto al contesto in cui si è verificato il fatto: “Una tale violenza, specialmente in un momento pasquale di pace e resurrezione, non può trovare scuse o giustificazioni”. Infine, l’auspicio che vengano individuati i responsabili: “Chi ha compiuto questo gesto vile e offensivo dovrà trovare giusta pena per rispetto e dignità di ciascuno di noi”. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato forte sconcerto in città e resta al centro dell’attenzione, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

07042026