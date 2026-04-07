Cogliate

COGLIATE – Giovedì 9 aprile alle 20.45 alla sala Carlo Cattaneo di via Trento a Cogliate è in programma la proiezione del film “Il ragazzo con la bicicletta”, appuntamento inserito nella rassegna promossa da Oltre lo Sguardo.

Il film racconta la storia di Cyril, dodicenne affidato a una comunità per minori da un padre incapace di occuparsi di lui. Durante una delle sue fughe incontra Samantha, parrucchiera che decide di accoglierlo nei fine settimana. Attraverso un rapporto inizialmente complesso, il ragazzo scoprirà progressivamente il valore di un legame affettivo stabile.

Al termine della proiezione è previsto un momento di commento e confronto sui temi affrontati dalla pellicola, curato da Silvia Roveda, pedagogista, mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale con esperienza nei servizi dedicati al sostegno della co-genitorialità e alla tutela del diritto di visita e del legame familiare.

L’ingresso è riservato ai possessori della tessera di Oltre lo Sguardo, al costo di 5 euro, valida per tutta la rassegna e acquistabile anche in loco.

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