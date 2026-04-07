Saronnese

ORIGGIO – Rifiuti accumulati al confine con Saronno, la risposta del sindaco Evasio Regnicoli arriva agli studenti della scuola Schiaparelli che avevano segnalato la situazione con una mail alla redazione di ilSaronno.

La segnalazione riguarda un’area al limite tra i due Comuni, dove da tempo si registra la presenza di materiali abbandonati, descritti dai ragazzi come una vera e propria discarica a cielo aperto. La zona, come chiarito dal primo cittadino, è però di proprietà privata.

Il sindaco Evasio Regnicoli ha spiegato che il problema è già noto all’Amministrazione comunale: sono state effettuate segnalazioni formali alla proprietà affinché provveda alla pulizia e al ripristino dell’area. L’obiettivo è risolvere la situazione in tempi rapidi, evitando l’avvio di contenziosi che, per loro natura, rischierebbero di allungare ulteriormente i tempi di intervento.

La vicenda era stata portata all’attenzione pubblica proprio dagli studenti della scuola Schiaparelli, che avevano scritto alla redazione per denunciare il degrado nella zona di confine tra Origgio e Saronno, chiedendo un intervento. Dal Comune arriva quindi una presa in carico della segnalazione e la conferma dei passaggi già avviati, con la volontà di arrivare a una soluzione senza ulteriori rallentamenti.

La risposta del sindaco è arrivata a brevissimo dalla pubblicazione della segnalazione. Per un problema tecnico, però, il riscontro non è stato pubblicato immediatamente. La redazione si scusa con gli studenti e con il primo cittadino per il ritardo nella diffusione della replica.

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