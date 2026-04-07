I più letti di ieri: pirata della rotonda identificato, furto al cimitero e tavoli del Comune contro la puzza in zona sud
7 Aprile 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 aprile, in primo piano la svolta nelle indagini sul pirata della strada, ma anche episodi che hanno colpito la sensibilità dei cittadini come il furto al cimitero. Spazio poi ai temi ambientali, agli eventi all’aria aperta e alle iniziative per il territorio.
È stato identificato il responsabile dell’incidente alla rotonda, grazie alla targa del veicolo: ora dovrà rispondere dei danni causati dopo essersi allontanato senza fermarsi.
Pasqua, identificato il pirata della rotonda: individuata la targa, dovrà risarcire i danni
Amarezza per il furto scoperto al cimitero proprio nel giorno di Pasqua, un episodio che riaccende il tema del rispetto dei luoghi dedicati ai defunti.
Saronno, furto al cimitero scoperto nel giorno di Pasqua. L’amarezza: “Ci sarà mai pace per i nostri defunti?”
Prosegue il monitoraggio degli odori tra Saronno e Caronno, con un nuovo tavolo tecnico e l’impegno delle istituzioni per individuare le cause e intervenire.
Puzza a Saronno e Caronno, nuovo tavolo tecnico e non solo. De Cristofaro in prima linea: “Monitoraggio e interventi”
Grande partecipazione per la Pasquetta al parco del Lura, con il pratone affollato e tante famiglie riunite per una giornata di festa all’aria aperta.
Pasquetta al parco del Lura: pratone pieno e griglie accese, festa all’aria aperta per i saronnesi
Ad Origgio parte la ricerca di sponsor privati per sostenere la fiera primaverile, con l’obiettivo di arricchire l’evento e coinvolgere il territorio.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09