SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 aprile, in primo piano la svolta nelle indagini sul pirata della strada, ma anche episodi che hanno colpito la sensibilità dei cittadini come il furto al cimitero. Spazio poi ai temi ambientali, agli eventi all’aria aperta e alle iniziative per il territorio.

È stato identificato il responsabile dell’incidente alla rotonda, grazie alla targa del veicolo: ora dovrà rispondere dei danni causati dopo essersi allontanato senza fermarsi.

Amarezza per il furto scoperto al cimitero proprio nel giorno di Pasqua, un episodio che riaccende il tema del rispetto dei luoghi dedicati ai defunti.

Prosegue il monitoraggio degli odori tra Saronno e Caronno, con un nuovo tavolo tecnico e l’impegno delle istituzioni per individuare le cause e intervenire.

Grande partecipazione per la Pasquetta al parco del Lura, con il pratone affollato e tante famiglie riunite per una giornata di festa all’aria aperta.

Ad Origgio parte la ricerca di sponsor privati per sostenere la fiera primaverile, con l’obiettivo di arricchire l’evento e coinvolgere il territorio.