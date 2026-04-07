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SARONNO – Martedì 7 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni per l’intero arco della giornata e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, le temperature resteranno su valori pienamente primaverili, con una minima attorno agli 11°C al mattino e una massima che raggiungerà i 25°C nel pomeriggio. Le condizioni saranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, grazie anche alla presenza costante del sole. I venti saranno deboli al mattino dai quadranti meridionali, in rinforzo nel pomeriggio quando soffieranno moderati da Sudovest, contribuendo a mantenere un clima asciutto e gradevole. Non sono previste allerte meteo, a conferma della stabilità atmosferica.

Il quadro meteorologico evidenzia una fase dominata dall’alta pressione, senza fenomeni significativi o variazioni rilevanti rispetto alle medie stagionali. La visibilità sarà ottima per tutta la giornata, con condizioni ideali su tutto il territorio cittadino.

Anche in Lombardia il tempo si manterrà stabile e soleggiato su tutte le aree, dalle pianure alle zone alpine e prealpine. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con ventilazione debole in rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli occidentali. Le temperature si manterranno miti e in linea con il periodo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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