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MISINTO – Prende il via a Misinto il progetto “Allena la mente”, un’iniziativa dedicata agli anziani del territorio per promuovere l’invecchiamento attivo e sostenere il benessere cognitivo.

Il laboratorio, gratuito e aperto alla cittadinanza, sarà ospitato al Centro anziani di Misinto via Guglielmo Marconi 13, per nove giovedì a partire dal 16 aprile dalle 10 alle 12. Proporrà incontri settimanali durante i quali i partecipanti potranno sperimentare strategie pratiche per allenare memoria, concentrazione e attenzione. Non solo teoria, ma esercizi concreti da applicare nella vita quotidiana: tecniche per ricordare appuntamenti, organizzare attività giornaliere o gestire con più sicurezza piccoli impegni di tutti i giorni.

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire il decadimento cognitivo, dall’altro offrire occasioni di socialità e condivisione, contrastando il rischio di isolamento che spesso accompagna l’età avanzata.

“Come Amministrazione crediamo che l’invecchiamento attivo passi anche dalla cura della mente – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Misinto, Antonina Fiorillo – “Allena la mente” è un’opportunità concreta per valorizzare le risorse dei nostri senior e promuovere una cultura del benessere che coinvolga l’intera comunità”.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alle politiche sociali e alla qualità della vita delle persone anziane, rafforzando il ruolo del Centro anziani come spazio di incontro, crescita e partecipazione. Per info ed iscrizioni chiamare Floriana 3467994615 .

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