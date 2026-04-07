Cronaca

SARONNO – Una donna di 83 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile, in via San Francesco, dove è scattato l’intervento dei mezzi di emergenza per un episodio ancora in fase di chiarimento.

L’allarme è stato lanciato alle 14,01. L’intervento è stato classificato come “investimento pedone”, ma sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica: non è ancora chiaro se si sia trattato di un investimento oppure di una caduta autonoma o vittima di un malore. Sul posto i soccorritori hanno trovato solo l’anziana.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’elisoccorso, atterrato in via Sabotino, nell’area del campo sportivo Prealpi. Le condizioni della donna sono apparse gravi fin dai primi momenti, con codice rosso assegnato dai sanitari. L’elicottero è ripartito poco dopo le 15,30 per il trasferimento in ospedale.

Per la gestione dell’intervento e i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Al momento si stanno cercando testimoni per chiarire l’accaduto.

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