Città

SARONNO – “Implementare un sistema di videosorveglianza rappresenta un intervento immediatamente efficace per il rafforzamento della sicurezza urbana e della tutela dei cittadini . Per questo motivo Fratelli d’Italia ha votato favorevolmente durante il Consiglio comunale del 24 marzo scorso l’adozione del nuovo Regolamento per la videosorveglianza, un documento che definisce le modalità di utilizzo dei sistemi di ripresa(videocamere, droni, fototrappole) dislocati e segnalati sul territorio cittadino, recependo la normativa volta alla tutela della privacy e dei diritti dei cittadini”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Marina Ceriani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in merito alle ultime novità sul fronte del regolamento per la videosorveglianza.

“Negli ultimi anni l’impiego di telecamere è cresciuto in modo significativo, sia per la prevenzione dei reati sia per la tutela del patrimonio pubblico. Per noi cittadini: le telecamere possono essere utilizzate solo per il controllo dei varchi di accesso , la prevenzione e l’accertamento di illeciti, la tutela del patrimonio comunale, la sicurezza stradale; i dati registrati vengono conservati per un periodo limitato di 7 giorni e possono essere visionati solo dal Comando di Polizia Locale attraverso personale autorizzato e formato alle norme vigenti di tutela della privacy. Le immagini vengono rilasciate inoltre solo dietro richiesta dell’autorità giudiziaria; non possono essere inquadrate aree private o luoghi sensibili , come scuole , luoghi di culto o sedi di organizzazioni politiche”.

Ed approfondisce uno dei punti più discussi: “Una novità importante inserita nel Regolamento adottato in Consiglio è la possibilità per i saronnesi di installare sistemi di sorveglianza nella proprietà privata che inquadrino esclusivamente un’area pubblica e siano sotto l’esclusivo controllo e l’utilizzo da parte della polizia locale, con le stesse modalità e garanzie e sottoscrivendo un accordo formale. Una proposta interessante che coinvolge i cittadini in una rete di sicurezza urbana generale. Come è stato osservato durante la discussione in Consiglio, si rinuncia ad un po’ di privacy quando ci si trova in spazi pubblici, ma si aumentata la capacità di prevenire reati e intervenire più rapidamente nelle emergenze da parte delle Forze dell’ordine”.

E conclude con la ratio della presa di posizione di Fdi: “In pratica, la videosorveglianza non va intesa come uno strumento di controllo delle persone, ma dei comportamenti illeciti. Permetterebbe facilmente di intervenire e sanzionare casi molto concreti , come ad esempio l’abbandono dei rifiuti , vizio che purtroppo a Saronno sta creando disagi in diverse aree del centro e in periferia. In conclusione , la videosorveglianza rappresenta un importante investimento economico e organizzativo per l’Amministrazione, perciò ritengo importante che i cittadini siano costantemente informati sui benefici concreti che questo strumento produce . Rendere chiari i risultati significa dimostrare che la videosorveglianza, pur comportando un sacrificio minimo in termini di privacy, è uno strumento efficace e utile anche a sviluppare un maggiore senso di sicurezza e di appartenenza alla comunità . Oltre a ristabilire il rispetto delle regole da parte di chi oggi non lo fa”.

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