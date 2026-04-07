Città

SARONNO – Piazza Libertà si prepara a trasformarsi in un polo dedicato al benessere e al sostegno sociale: il Lions Day si svolgerà il prossimo 12 aprile, e tra le 9.30 e le 17.

L’obiettivo principale della manifestazione è la prevenzione sanitaria. Durante l’intera giornata, i cittadini potranno sottoporti a diversi monitoraggi gratuiti senza bisogno di prenotazione, come l’analisi della glicemia per il controllo del diabete, valutazioni della vista per garantire il benessere oculare e esami cardiologici, che includeranno la rilevazione della saturazione e della pressione arteriosa. Per chi desiderasse ricevere consulenze più approfondite sulla salute del cuore, gli organizzatori suggeriscono di avere con sé i risultati di analisi cliniche effettuate recentemente.

Oltre all’aspetto clinico, l’evento darà spazio a progetti sociali di grande impatto. Chi possiede vecchie montature non più utilizzate potrà donarle grazie alla raccolta di occhiali usati, destinati a chi ne ha più bisogno. Grande curiosità ruota attorno alla presentazione dei cani molecolari, addestrati specificamente per assistere le persone diabetiche; per l’occasione saranno presenti anche i “puppy walker”, i volontari che si occupano della crescita e dell’educazione iniziale di questi straordinari animali.

Infine, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo della mobilità assistita attraverso “Bel”: un percorso sensoriale guidato che sfrutta le più avanzate tecnologie targate Lions per mostrare nuove frontiere dell’autonomia.

(foto archivio)

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