Città

SARONNO – Lattine vuote, mozziconi e rifiuti sparsi sui gradini della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo, nel pieno centro cittadino. È la scena trovata da alcuni passanti la mattina di Pasqua, tra piazza Libertà e l’imbocco di via Roma.

La foto, condivisa nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, mostra chiaramente l’area trasformata in un punto di ritrovo improvvisato dopo la notte, con evidenti tracce di consumo di alcol. Sui gradini e lungo il marciapiede si vedono lattine, bottiglie, sacchetti e numerosi mozziconi di sigaretta.

Non si tratta di un episodio isolato. La zona era già finita in passato al centro di segnalazioni simili, legate soprattutto a frequentazioni nelle ore serali e notturne. Una situazione che torna a sollevare il tema del decoro urbano proprio in uno dei luoghi simbolo della città, frequentato da cittadini e fedeli.

Sempre la mattina di Pasqua, in via Garibaldi, un’auto ha urtato alcuni parapedoni e cartelloni pubblicitari per poi allontanarsi. La polizia locale ha però identificato il veicolo e il conducente: per lui sono previste sanzioni e la richiesta di risarcimento dei danni.

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07042026