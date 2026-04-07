Cronaca

SOLARO – I carabinieri della stazione di Solaro hanno arrestato nei giorni scorsi un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, già destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti.

L’uomo è stato individuato durante un servizio mirato di pattugliamento e controllo del territorio, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati svolte dai militari. A seguito degli accertamenti effettuati attraverso le banche dati delle forze di polizia, è emerso che sul soggetto pendeva un provvedimento definitivo di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per precedenti legati al traffico di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto, conducendo l’uomo nella casa circondariale competente, dove dovrà scontare la pena prevista.

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(foto archivio)

07042026