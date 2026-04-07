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TRADATE – Si è rinnovato nei giorni scorsi, in occasione del Sabato Santo, il tradizionale “giro delle chiese” promosso dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate.

Un momento significativo del periodo pasquale, che ha visto la partecipazione di fedeli e cittadini impegnati a visitare i luoghi di culto della città, in un percorso che unisce spiritualità e tradizione. Il Sabato Santo rappresenta infatti una giornata particolarmente intensa dal punto di vista religioso, collocata tra la celebrazione della Passione e la Pasqua, e il giro delle chiese è una pratica radicata che invita alla riflessione e alla preghiera.

Anche a Tradate l’iniziativa ha offerto l’occasione per riscoprire le chiese del territorio e vivere un momento di raccoglimento, inserito nel clima delle celebrazioni pasquali. Un appuntamento semplice ma sentito, che ogni anno coinvolge la comunità locale e contribuisce a mantenere vive le tradizioni legate alla Settimana Santa.

(foto: un momento dell’iniziativa promossa dalla comunità pastorale)

07042026