Comasco

TURATE – Doppia chiusura notturna in arrivo agli svincoli autostradali di Turate sulla A9, come comunicato dal Comune sulla base dell’avviso di Autostrade per l’Italia.

Il primo provvedimento riguarda gli svincoli di uscita autostradale di Turate, sia per chi proviene da Milano sia per chi arriva da Como, che resteranno chiusi per lavori di manutenzione dalle 21 di oggi 7 aprile alle 5 dell’8 aprile. La seconda chiusura interesserà invece gli svincoli di entrata autostradale di Turate, in entrambe le direzioni, cioè sia verso Milano sia verso Como. In questo caso il provvedimento sarà in vigore dalle 21 dell’8 aprile alle 5 del 9 aprile, sempre per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione.

Si tratta dunque di due interventi distinti, previsti in orario notturno e distribuiti su due serate consecutive: nella prima sarà interdetta l’uscita al casello di Turate, nella seconda sarà invece chiuso l’accesso in autostrada. Gli automobilisti in transito o diretti verso l’A9 sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi.

07042026