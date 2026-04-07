Città

SARONNO – Una “via crucis” tra sportelli, telefonate e ospedali per riuscire a prenotare una colonscopia: è quanto racconta una 70enne saronnese nei giorni precedenti Pasqua, dopo la prescrizione dello specialista “che parlava di una tempistica tra i 30 e i 60 giorni”.

La donna si è presentata al Cup dell’ospedale di Saronno prima di Pasqua. “Mi hanno detto che il primo posto disponibile era tra un anno – spiega – e che nemmeno a Busto o Gallarate c’erano disponibilità. L’unica possibilità era cercare in tutta la Lombardia”.

Vista la necessità dell’esame diagnostico, utile a chiarire un problema di salute presente da tempo, la paziente ha provato a spostarsi. Si è rivolta all’ospedale di Garbagnate, dove le è stata proposta una disponibilità per martedì 7 aprile. “Non ho potuto accettare perché non avrei fatto in tempo a completare la preparazione richiesta per l’esame”.

L’appuntamento è stato quindi fissato per ottobre 26, sempre nella stessa struttura tra parecchi mesi ma sempre meglio della proposta nel 2027 del presidio di Saronno. Una soluzione che consente di effettuare l’accertamento, ma con tempi comunque lunghi rispetto al bisogno espresso.

Resta l’amarezza per un percorso complicato, tra attese e spostamenti, per ottenere un esame ritenuto necessario per arrivare a una diagnosi più precisa e a una terapia adeguata: “Resta sempre l’0pzione di una visita privata che vedrò di valutare se il problema peggiora ma credo che sia giusto rendere noto l’accaduto perchè non per tutti quest’opzione è praticabile e forse i tempi per questa prestazione sono davvero troppo lunghi”.

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