TRADATE – Due aggressioni a bordo dei treni nel giro di pochi giorni: capotreni e controllori nel mirino, tra minacce, strattoni e pugni.

Il primo episodio avviene lunedì 30 marzo intorno alle 10,20 alla stazione di Tradate, durante il passaggio del regionale. Un passeggero viene sorpreso a fumare a bordo e invitato a smettere. Alla richiesta del capotreno reagisce con minacce e poi con violenza: lo strattona e lo spinge contro la fiancata del treno.

L’uomo, un 47enne italiano residente a Tradate e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, viene rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia ferroviaria di Varese. Durante il trasferimento negli uffici di polizia oppone resistenza. Scatta l’arresto per l’aggressione al ferroviere.

Il secondo episodio si registra pochi giorni prima, la sera di venerdì 28 marzo, su un treno Tilo diretto a Malpensa in transito nella zona di Varese. Anche in questo caso all’origine c’è un controllo: il personale chiede a un passeggero di mostrare il biglietto e di abbassare la musica.

La situazione degenera rapidamente. L’uomo, un cittadino svizzero di circa 40 anni, reagisce con insulti e minacce e poi colpisce il controllore con pugni al volto, danneggiandogli anche gli occhiali.

Il ferroviere viene soccorso e trasportato in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Decisive per ricostruire l’accaduto risultano le telecamere di bordo.

Anche in questo caso interviene la Polizia ferroviaria, che ferma l’aggressore. A suo carico l’accusa è di lesioni personali e rischia una pena da due a cinque anni.

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