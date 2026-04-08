Basket

SARONNO – Ultime settimane di regular season e calendario aggiornato per la Robur Basket Saronno, che si prepara a un finale di campionato particolarmente intenso nel torneo di serie B interregionale. I biancoblu sono attesi da tre partite ravvicinate, appuntamenti che possono incidere in modo significativo sulla classifica in una fase in cui ogni punto pesa. La Robur si trova attualmente al terz’ultimo posto e ha la necessità di raccogliere il massimo possibile per migliorare il piazzamento in vista degli eventuali playout.

La società ha comunicato le nuove date delle prossime gare

Robur Saronno-Bocconi giovedì 16 aprile alle 21.15 al PalaRonchi

Marnate-Robur Saronno giovedì 23 aprile alle 20.30 al PalaMago

Robur Saronno-Campus Varese sabato 25 aprile alle 21 al PalaRonchi

Un trittico di sfide ravvicinate che rappresenta un passaggio chiave della stagione, con la Robur chiamata a dare continuità di risultati per provare a risalire la classifica nel momento più delicato dell’anno.

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