Calcio

SARONNO – Questa sera il recupero Fbc Saronno-Vis Nova Giussano, diretta play by play su ilSaronno.

Le due squadre arrivano alla sfida con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di fare risultato: i biancocelesti cercano una vittoria per restare agganciati alla zona play off, mentre i brianzoli puntano a muovere la classifica per allontanarsi dalle posizioni più delicate.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.30 allo stadio di via Biffi. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Riccardo Mufatti della sezione di Sondrio, affiancato dagli assistenti Lorenzo Desiderato di Legnano e Saverio Lavenuta di Varese. La gara è valida per la 14ª giornata di ritorno ed era stata rinviata nelle scorse settimane a causa della convocazione di alcuni giocatori della Vis Nova nella Rappresentativa lombarda di categoria.

La classifica

Arconate 67, Solbiatese 61, Caronnese 56, Legnano 50, Vergiatese 46, *Rhodense, *FBC Saronno 46, Lentatese 41, Ardor Larzate 37, Besnatese 36, Magenta 36, *Vis Nova Giussano 35, Mariano Calcio 33, Vigevano Calcio 32, Arcellasco Città Di Erba 32, Sedriano 31, *Altabrianza Tavernerio 30, Sestese Calcio 29.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno impegnata in un precedente match in notturna)

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