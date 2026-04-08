Calcio

SARONNO – Nel recupero della 31′ giornata il Saronno affronta la Vis Nova per tentare il sorpasso alla Vergiatese e l’aggancio alla zona playoff, mentre i brianzoli cercano la vittoria per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica.

Dopo una prima fase di studio, con ritmi contenuti e poche occasioni degne di nota, la gara si accende nel finale di primo tempo. Al 36’ è la Vis Nova a sbloccare il risultato: Redaelli trova una conclusione potente e precisa dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio dei pali, rendendo vano l’intervento di Foresti. Non mancano le proteste dei padroni di casa, che lamentano un presunto fallo su Vassallo a inizio azione. La reazione degli amaretti è immediata, al 39′ con Ientile abile a finalizzare da pochi passi un pallone ben servito in area.

Nella ripresa la Vis Nova rientra in campo con grande determinazione e trova subito il nuovo vantaggio. Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mantegazza svetta più in alto di tutti e di testa batte Foresti, firmando il 2-1 per i neroverdi. L’avvio è traumatico per il Saronno, che fatica a riorganizzarsi e rischia anche di capitolare nuovamente: il tentativo di Morotti si stampa però sul palo, salvando i padroni di casa. Con il passare dei minuti gli amaretti provano a reagire, mentre la Vis Nova gestisce il vantaggio. All’81’ arriva però l’episodio che cambia l’inerzia della gara: Schiavina cerca il calcio di rigore nell’area biancoceleste, ma per l’arbitro è simulazione. Scatta così la seconda ammonizione e l’espulsione, con gli ospiti costretti a chiudere il match in inferiorità numerica. Nel finale il Saronno spinge con decisione e, in pieno recupero, trova il premio agli sforzi: al 94’ Benedetti si mette in proprio e con un destro preciso batte Brambilla, firmando il definitivo 2-2.