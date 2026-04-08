Calcio

SARONNO – Appuntamento stasera allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi per il recupero d’Eccellenza tra Fbc Saronno e Vis Nova Giussano, match che i due club vivono con obiettivo opposti ma coincidenti, ovvero vincere per restare in corsa per il play off (i saronnesi) e vincere o almeno non perdere per allontanare le zone pericolanti (i brianzoli).

Fischio d’inizio alle 20.30, Arbitra Riccardo Mufatti di Sondrio, come assistenti sono stati designati Lorenzo Desiderato di Legnano e Saverio Lavenuta di Varese. La gara vale per la 14′ giornata di ritorno, era stata rimandata per la convocazione in Rappresentativa lombarda di categoria di alcuni giocatori della Vis Nova.

La classifica

Arconate 67, Solbiatese 61, Caronnese 56, Legnano 50, Vergiatese 46, *Rhodense, *FBC Saronno 46, Lentatese 41, Ardor Larzate 37, Besnatese 36, Magenta 36, *Vis Nova Giussano 35, Mariano Calcio 33, Vigevano Calcio 32, Arcellasco Città Di Erba 32, Sedriano 31, *Altabrianza Tavernerio 30, Sestese Calcio 29.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno, per l’occasione in maglia rossa, in azione di gioco durante un precedente match di campionato)

08042026