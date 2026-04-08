Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Esordio pubblico accompagnato dagli applausi per la Academy Parade band cadets, nuovo gruppo musicale giovanile nato a Caronno Pertusella grazie a un progetto condiviso dalla comunità e sostenuto attraverso una raccolta fondi online. La formazione, composta da 17 ragazzi tra i 7 e i 13 anni, si è presentata sabato mattina durante l’inaugurazione della mensa della scuola Ignoto Militi, dove ha eseguito i primi brani davanti a cittadini e famiglie intervenuti alla cerimonia.

Prima del taglio del nastro, i giovani musicisti hanno accompagnato il momento inaugurale con una breve esibizione che ha attirato l’attenzione del pubblico. Per molti presenti è stato il primo contatto con una realtà musicale nata negli ultimi mesi e già capace di coinvolgere numerosi bambini del territorio.

Un primo assaggio era già stato proposto nel periodo natalizio, quando alcuni componenti avevano suonato durante una giornata dedicata ai canti natalizi, ma quella di sabato è stata la prima uscita ufficiale del gruppo al completo.

Il progetto è collegato al Corpo musicale Concordia Santa Cecilia ed è seguito da Marco Noto, che sottolinea il valore del percorso costruito fino a questo momento: il risultato è frutto della collaborazione tra associazioni e del sostegno ricevuto dai cittadini.

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