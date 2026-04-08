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SARONNO – Il nuovo parco dell’ex Seminario, che debutta come arena della musica giovane. Saronno si riappropria della sua bellezza, trasformando parchi, cortili e piazze in un palcoscenico naturale. È l’inizio di una nuova narrazione urbana: un invito a uscire, a riprendersi gli spazi e a vivere la città come un’esperienza collettiva.

Entrano nel vivo le iniziative il Parco dell’ex Seminario. Qui andrà in scena dall’1 al 3 maggio il “Saronno Sound Festival”, tre giorni di concerti dedicati a un pubblico giovane per l’evento di debutto di questo nuovo spazio pubblico e del suo palco. Il programma di musica dal vivo partirà il primo maggio con una proposta di band emergenti e importanti progetti musicali. Sabato 2 maggio sarà la volta di un dj set con band tributo; l’evento si concluderà poi domenica 3 maggio con una giornata dedicata alle scuole di musica di Saronno, che animeranno la proposta artistica all’interno del parco. Il tutto accompagnato da un’area street food per trasformare ogni concerto in un’esperienza completa da vivere con gli amici e la famiglia.

Questo evento sarà un primo banco di prova per capire le potenzialità del luogo come spazio eventi, e da chi e come sarà utilizzato. Un’importante tappa anche ai fini della stesura di un bando, che dovrà mettere bene a fuoco eventuali criticità sulla base delle esperienze reali al fine di raccogliere quante più proposte concrete.

“Abbiamo rotto gli indugi: il Parco dell’ex Seminario deve tornare nelle mani dei cittadini – dichiara Maria Cornelia Proserpio, Assessora alla Cultura – superare le criticità tecniche è stato il primo passo per permettere a Saronno di riprendersi i propri spazi. Non stiamo solo inaugurando un palco nel parco, stiamo attivando un nuovo centro di gravità per la socialità e la cultura. Vogliamo che questo luogo venga letteralmente invaso dalla bellezza, dalla musica e dalle famiglie: è un collaudo collettivo, una prova generale di come la città possa tornare a vivere ogni suo angolo come un bene comune accessibile a tutti. Un percorso utile anche per comprendere meglio le potenzialità di questo luogo e valutarne possibili proposte gestionali da parte degli operatori interessati”.

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