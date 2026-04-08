Cronaca

SARONNO – Segnalazione sui social nelle ultime ore riguardo alla presenza di alcuni ragazzini dalle dubbie intenzioni, nel parcheggio del Carrefour Contact di via I Maggio. A riferire l’episodio è stato un cittadino, che ha raccontato di aver notato un gruppetto di minorenni, apparentemente tra i 12 e i 14 anni, aggirarsi tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto.

Il messaggio, condiviso su una pagina locale, ha rapidamente attirato l’attenzione di altri utenti, alimentando il dibattito e invitando alla prudenza, soprattutto per chi lascia il proprio veicolo nella zona. Non sono stati segnalati al momento episodi specifici di furti o danni, ma la presenza dei ragazzi tra le vetture ha destato preoccupazione, anche alla luce di possibili tentativi di controllo delle auto parcheggiate.

Si tratta al momento di una segnalazione informale, ma che riporta l’attenzione sull’importanza di mantenere alta la vigilanza, in particolare nelle aree di parcheggio e nelle ore di maggiore afflusso.

(foto archivio: carabinieri nel posteggio dove è stata segnalata la situazione sospetta)

08042026