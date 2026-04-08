Saronnese

GERENZANO – Serata informativa dedicata al Parco dei Mughetti quella in programma giovedì 9 aprile alle 21 nella nuova biblioteca di via Duca degli Abruzzi.

L’iniziativa, dal titolo “Conosci il Parco dei Mughetti?”, è promossa dal Plis dei Mughetti in collaborazione con il Comune di Gerenzano ed è rivolta alla cittadinanza con l’obiettivo di far conoscere più da vicino il parco sovracomunale e le sue attività. Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi: cosa si intende per parco sovracomunale, quale livello di tutela caratterizza queste aree, quali sono le attività svolte dall’ente gestore e in che modo i cittadini possono contribuire alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

Nel corso della serata saranno inoltre presentati i progetti già realizzati e quelli attualmente in corso, con uno spazio dedicato anche alla promozione dell’adesione di nuovi volontari civici. La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

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