SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 7 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata su episodi di cronaca locale, segnalazioni di degrado urbano e criticità nei servizi sanitari, senza dimenticare curiosità e immagini suggestive dal centro cittadino che hanno conquistato i social.

Un’anziana di 83 anni è stata soccorsa nella zona del Prealpi dopo un episodio ancora da chiarire: non è certo se si sia trattato di un investimento o di una caduta accidentale, e si cercano testimoni per ricostruire l’accaduto.

Fa discutere il caso di una colonscopia con tempi di attesa molto lunghi: a Saronno l’esame è disponibile tra un anno, mentre a Garbagnate già da ottobre, riaccendendo il tema delle liste d’attesa nella sanità.

Grande successo online per la spettacolare fioritura in piazza San Francesco, dove un “tetto” di petali rosa ha attirato l’attenzione di cittadini e utenti social, diventando virale in poche ore.

Segnalazioni di degrado arrivano dall’area accanto alla chiesa di San Pietro e Paolo, dove dopo la notte di Pasqua sono stati trovati rifiuti e segni di incuria che hanno suscitato indignazione tra i residenti.

A Caronno si accende il dibattito politico dopo le polemiche su un episodio definito dall’opposizione come “bestemmia a pagamento”: chieste le dimissioni e annunciata una mobilitazione.