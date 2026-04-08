I più letti di ieri: mistero al Prealpi, via crucis per la colonscopia, Saronno sotto un tetto rosa
8 Aprile 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 7 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata su episodi di cronaca locale, segnalazioni di degrado urbano e criticità nei servizi sanitari, senza dimenticare curiosità e immagini suggestive dal centro cittadino che hanno conquistato i social.
Un’anziana di 83 anni è stata soccorsa nella zona del Prealpi dopo un episodio ancora da chiarire: non è certo se si sia trattato di un investimento o di una caduta accidentale, e si cercano testimoni per ricostruire l’accaduto.
Saronno, 83enne soccorsa al Prealpi: investimento o caduta? Si cercano testimoni
Fa discutere il caso di una colonscopia con tempi di attesa molto lunghi: a Saronno l’esame è disponibile tra un anno, mentre a Garbagnate già da ottobre, riaccendendo il tema delle liste d’attesa nella sanità.
Via crucis e tempi biblici per una colonscopia: prestazione tra un anno a Saronno. Ad ottobre a Garbagnate
Grande successo online per la spettacolare fioritura in piazza San Francesco, dove un “tetto” di petali rosa ha attirato l’attenzione di cittadini e utenti social, diventando virale in poche ore.
Saronno, tetto di petali rosa su piazza San Francesco: la fioritura diventa virale
Segnalazioni di degrado arrivano dall’area accanto alla chiesa di San Pietro e Paolo, dove dopo la notte di Pasqua sono stati trovati rifiuti e segni di incuria che hanno suscitato indignazione tra i residenti.
Saronno: rifiuti e degrado accanto alla chiesa di San Pietro e Paolo dopo la notte di Pasqua
A Caronno si accende il dibattito politico dopo le polemiche su un episodio definito dall’opposizione come “bestemmia a pagamento”: chieste le dimissioni e annunciata una mobilitazione.
Caronno, l’opposizione: “Sdoganata la bestemmia a pagamento: noi non ci stiamo!”. Richieste dimissioni, mobilitazione in arrivo
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09