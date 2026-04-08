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SARONNO – Mercoledì 8 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso dall’alba fino alla sera, con ampie schiarite e visibilità buona. Le temperature risulteranno gradevoli, con una minima attorno ai 9°C nelle prime ore del mattino e una massima che potrà raggiungere i 24°C nel corso del pomeriggio, segnando un clima mite e tipicamente primaverile. I venti saranno moderati da Nord-Nordest al mattino, contribuendo a un avvio di giornata fresco ma stabile; nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti Sud-Sudest, risultando più deboli. Non sono segnalate allerte meteo, e il quadro complessivo si presenta regolare senza fenomeni significativi.

In Lombardia, la situazione rispecchia quella di Saronno, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce stabilità diffusa. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno gran parte della regione, dalle pianure fino ai rilievi alpini e prealpini, mentre solo sulle Prealpi orientali si potrà osservare un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Le condizioni restano comunque asciutte ovunque, con venti deboli e clima generalmente mite su tutto il territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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