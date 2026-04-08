Città

SARONNO – Situazioni problematiche ed emergenziali alla base delle potature in corso tra corso Italia e via Manzoni, dove gli interventi su alberi già in gemmazione hanno sollevato dubbi tra cittadini e residenti.

La risposta alle perplessità arriva dall’assessore al verde Mauro Lattuada dopo un confronto con l’agronomo comunale e una ricognizione sulle attività già approvate e in corso. L’amministrazione chiarisce che si tratta di interventi tardivi, riconoscendo come corretta l’osservazione dei cittadini sul fatto che non si dovrebbe potare durante il germogliamento.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano due situazioni considerate problematiche ed emergenziali, che coinvolgono circa trenta alberi tra corso Italia e via Manzoni. Secondo quanto spiegato, non è stato possibile intervenire prima per motivi organizzativi, logistici e per le condizioni di vento che hanno imposto rinvii fino a questi giorni.

Insomma si tratta di una scelta tecnica: “Le ultime potature in corso di esecuzione sono tardive ed assolutamente corretta è l’osservazione dei cittadini di Saronno che non si deve potare durante il germogliamento. Si tratta di due situazioni problematiche ed emergenziali… La potatura, per quanto consistente nella parte alta degli alberi, è stata lasciata ricca di gemme nella parte mediana e basale della chioma. Ciò attenuerà gli effetti negativi dell’intervento, ma era indispensabile per la conservazione degli alberi, la cui alternativa sarebbe stata l’abbattimento”.

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