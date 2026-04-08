Comasco

ROVELLO PORRO – In occasione della Pasqua, celebrata il 5 aprile, in diverse case rovellesi hanno trovato spazio centrotavola floreali realizzati durante l’ultimo laboratorio organizzato da “Il sentiero dei fiori” con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, proposta nei giorni precedenti alla festività, ha coinvolto i partecipanti nella creazione di composizioni a tema pasquale, ispirate al messaggio “Un piccolo albero per grandi desideri di serenità”.

I centrotavola, frutto del lavoro svolto durante il laboratorio, hanno così accompagnato la giornata di Pasqua, portando nelle abitazioni un tocco decorativo e simbolico legato alla ricorrenza. Dal Comune è arrivato anche un ringraziamento a Beatrice, anima del progetto “Il sentiero dei fiori”, per la passione, la creatività e l’impegno messi nell’organizzazione delle attività, oltre che per lo spirito di condivisione che caratterizza i suoi laboratori.

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08042026