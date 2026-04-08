Cronaca

SARONNO – Restano gravi le condizioni dell’83enne soccorsa ieri pomeriggio tra via San Francesco e via San Giuseppe. La donna è ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivata in codice rosso. Proprio alla luce delle sue condizioni, la polizia locale del comando di piazza Repubblica ieri sera, martedì 7 aprile, ha disposto il sequestro del veicolo di quello che inizialmente sembrava un testimone ma che, in realtà, potrebbe essere l’autore dell’investimento.

La vicenda non è ancora stata completamente chiarita. Le certezze: intorno alle 14 la chiamata al numero unico delle emergenze per un’anziana a terra in uno degli incroci con la più alta incidentalità di Saronno. Sul posto l’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso. La donna viene soccorsa e anche intubata sul posto, in un lungo intervento che si conclude con il trasferimento all’ospedale di Varese.

Sul posto, anche per assistere all’atterraggio dell’elisoccorso nel campo da calcio di via Sabotino, la polizia locale che si è occupata dei rilievi e di raccogliere le prime testimonianze. Nessuno, al momento, ha visto l’incidente: tutti hanno notato la donna già a terra. Le ipotesi, in prima battuta, sono quindi quelle di un sinistro ma anche di una caduta o di un malore.

Nel corso del pomeriggio la svolta: si accerta che la donna è stata colpita da un veicolo, non in modo centrale ma probabilmente lateralmente. Si arriva così al mezzo che si è fermato per i soccorsi, il cui conducente non ha mai parlato di aver colpito la donna, ma solo di averla vista a terra. Il veicolo, proprio alla luce delle condizioni della donna, è stato posto sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti della polizia locale.

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