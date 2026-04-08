SARONNO – È arrivata nelle ultime ore in città la notizia della scomparsa di Giulio Ramolini, storico e amatissimo preside del liceo GB Grassi fino al 2015.

A Saronno è ricordato come dirigente scolastico in due momenti cruciali per la vita dell’istituto: la grande autogestione nell’autunno 2012 e la vicenda dell’eliminazione della sede staccata nel 2014. Ha lasciato il liceo l’anno successivo, nel 2015.

Abitava, come riportato da IlBustese il primo a dare la notizia della scomparsa, a Castano Primo, dopo aver vissuto anche a Olgiate Olona, ed era originario di Castellanza.

Giulio Ramolini, classe 1951, è stato un dirigente scolastico apprezzato, capace di lasciare un segno profondo in ogni ambiente attraversato. Ha rappresentato un modello di leadership concreta, fatta di presenza quotidiana, ascolto e capacità organizzativa.

Prima dell’incarico al liceo GB Grassi, aveva maturato una lunga esperienza come vicepreside all’istituto professionale Verri, contribuendo alla crescita dell’istituto. La sua carriera era però iniziata in aula, dove aveva insegnato geografia e poi lettere.

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