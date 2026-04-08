Softball

BOLLATE – Momento di celebrazione l’altro giorno in occasione del derby tra Quick Mill Bollate e Lacomes New Bollate, recupero del primo turno del campionato di Serie A1. Durante l’evento, il Comune di Bollate, rappresentato dall’assessore Mauro Dainelli, ha voluto rendere omaggio ai risultati ottenuti nella stagione 2025 dalle due realtà cittadine del softball.

Per il Quick Mill Bollate Softball 1969 sono stati ricordati i traguardi di grande prestigio conquistati nell’ultimo anno, con la vittoria dello scudetto e della Premier Cup. Un’annata di alto livello che ha confermato la squadra ai vertici del softball italiano ed europeo.

Riconoscimento anche per il New Bollate Lacomes, protagonista della promozione in Serie A1, risultato che ha permesso alla società di raggiungere la massima serie.

La premiazione si è svolta a margine della sfida di campionato, creando un momento simbolico per il movimento locale, con entrambe le squadre protagoniste sul campo e premiate per i successi recenti. Per la cronaca, il derby è andato al Quick Mill: 10-4 e 3-1 l’esito dei due incontri disputati.

(foto: due momenti della premiazione)

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