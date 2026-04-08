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TRADATE – Grande partecipazione per l’evento che si è tenuto nei giorni scorsi al Centro didattico scientifico EcoPlanetario di via ai Ronchi, nel Parco Pineta, dove si è svolta una giornata che ha richiamato centinaia di visitatori tra famiglie, bambini e appassionati.

L’iniziativa ha animato gli spazi del centro con numerose attività, tra cui laboratori creativi e momenti di scoperta all’interno dell’EcoPlanetario, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra scienza e natura. All’esterno, il cielo si è riempito di aquiloni e aeroplani di carta, mentre all’interno il pubblico ha preso parte con entusiasmo alle diverse proposte, contribuendo a creare un clima vivace e partecipato.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando la grande affluenza e l’energia portata dai partecipanti, elementi che confermano l’interesse verso le attività divulgative e ricreative proposte dal Centro didattico del Parco Pineta. Una giornata all’insegna della curiosità e della condivisione, che ha trasformato il Centro di via ai Ronchi in un punto di incontro per il territorio, tra gioco, apprendimento e scoperta.

08042026