Città

SARONNO – Un viaggio tra carrozze d’epoca, musica dal vivo e paesaggi suggestivi: torna l’esperienza dei treni storici, pensata per gli appassionati di ferrovie ma anche per chi cerca una gita diversa dal solito tra natura, cultura e memoria.

L’iniziativa propone sette appuntamenti primaverili con convogli restaurati e animazioni a bordo. Si parte da Milano Cadorna verso diverse destinazioni del territorio lombardo e piemontese, con tappe che uniscono lago, città e borghi.

Il cuore dell’offerta è rappresentato da sei corse con il treno storico composto da carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137, realizzate tra il 1924 e il 1925, trainate dai locomotori elettrici Fnm E600-3 del 1928 e Fnm E610-04 del 1949. Durante il viaggio sono previsti momenti di intrattenimento con figuranti in costume d’epoca, musicisti e performance teatrali che accompagnano i passeggeri lungo il percorso.

A queste si aggiunge una corsa speciale con l’automotrice storica Aln 668-121 del 1979, da Rovato a Iseo. Da qui sarà possibile proseguire in battello verso Monte Isola, la più grande isola lacustre abitata d’Europa.

Questo il calendario delle partenze:

Domenica 12 aprile da Milano Cadorna a Laveno Mombello Lago

Domenica 19 aprile da Rovato a Iseo con proseguimento in battello per Monte Isola

Domenica 26 aprile da Milano Cadorna a Como Lago

Domenica 10 maggio da Milano Cadorna a Como Lago

Domenica 24 maggio da Milano Cadorna a Laveno Mombello Lago

Domenica 31 maggio da Milano Cadorna a Novara Nord

Domenica 7 giugno da Milano Cadorna a Como Lago

Un’occasione per riscoprire il fascino del viaggio lento e vivere un’esperienza immersiva, tra dettagli storici e paesaggi del territorio. Non sono indicati nel dettaglio costi e modalità di prenotazione, che risultano quindi non specificati nelle informazioni disponibili.

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