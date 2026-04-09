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SARONNO – Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli nuove testimonianze di famiglie che parlano di “grazie ricevute”, in particolare da giovani coppie in difficoltà ad avere figli, dopo le preghiere a san Carlo Acutis. Negli ultimi giorni è infatti emerso un nuovo caso: dopo le segnalazioni già note delle nascite di Matilde Carola e Carla, entrambe arrivate – secondo le famiglie – dopo una preghiera lasciata nella “cassetta della posta” dedicata al santo Acutis in Santuario, si è aggiunta anche la storia di un’altra bambina, Carolina. La coppia, che cercava da tempo un figlio, aveva ricevuto un’immaginetta di Acutis e ha poi scelto di chiamare così la figlia in segno di ringraziamento.

Il Santuario viene sempre più spesso indicato come luogo di preghiera legato a queste richieste, anche per il forte legame con Acutis, considerato patrono degli studenti saronnesi. In occasione del compleanno del giovane beato, domenica 3 maggio, sarà acceso un cero sull’“Albero della vita” proprio per ringraziare della nascita di Carolina, come già avvenuto per le altre due bambine.

Per la ricorrenza è previsto anche un triduo con esposizione della reliquia ogni pomeriggio e momenti di preghiera legati ai messaggi lasciati dai fedeli. Il programma prevede la benedizione di ceri di diversi colori: bianco il 30 aprile, rosso il 1 maggio, verde il 2 maggio e azzurro il 3 maggio, giornata dedicata al “dono della vita”. Al termine della messa delle 18 del 3 maggio sarà inoltre distribuito un cero con un’immagine e una frase di Carlo Acutis.

09042026