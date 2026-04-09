Solaro

SOLARO – Dopo due spettacoli di forte impatto e impronta più “impegnata”, il Solaro teatro festival cambia tono e si apre a una fase più

leggera e brillante, all’insegna della comicità. Il terzo appuntamento della rassegna è in programma sabato 11 aprile alle 21 al salone teatro San Domenico Savio del Villaggio Brollo (via Repubblica 55, Solaro).

Protagonista della serata sarà la compagnia Artisti Vagabondi, realtà molto attiva nell’hinterland nord milanese, impegnata non solo nella produzione di spettacoli ma anche nell’organizzazione di corsi, workshop e iniziative a scopo benefico. In scena la commedia “Gemello per caso”, terzo spettacolo

inedito della compagnia, che ha già riscosso un ottimo successo al debutto nel maggio scorso, conquistando il pubblico con ritmo, ironia e situazioni divertenti. Con questo appuntamento la rassegna entra nel vivo di una seconda parte più leggera, che proseguirà anche con il quarto spettacolo in programma il 9 maggio.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Apertura porte ore 20:30, mentre gli spettatori prenotati potranno accedere alla sala dalle 20:15. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere su Whatsapp al 328 2833752.

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