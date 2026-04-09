Comasco

TURATE – Auto ribaltata in autostrada con tre feriti: intervento in codice rosso e arrivo dell’elisoccorso nella serata di mercoledì 8 aprile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21,40 sull’A9, nel tratto tra Turate e l’innesto con la Pedemontana Lombarda, in direzione Como. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha sbandato fino a ribaltarsi, coinvolgendo tre persone: una donna di 26 anni e due uomini di 34 e 37 anni.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’attivazione in codice rosso. Sul posto sono intervenute ambulanze e automediche, oltre all’elisoccorso decollato da Como. Presenti anche la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del mezzo.

I feriti sono stati stabilizzati sul posto. Due persone sono state trasportate in codice giallo, mentre la terza è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Gli altri sono stati accompagnati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato rallentamenti e disagi alla circolazione per diverse ore. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale.

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