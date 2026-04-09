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CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi si è svolto un progetto dedicato alla prevenzione dell’ambliopia, rivolto ai bambini di tre anni delle scuole dell’infanzia cittadine. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli frequentanti gli istituti “Mazzucchelli”, “Schoch” e “Don Giulio Motta”, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali problemi visivi e prevenire il cosiddetto “occhio pigro”, favorendo così un corretto sviluppo della vista.

Si tratta di un’attività particolarmente importante in età prescolare, quando una diagnosi tempestiva può permettere interventi efficaci e ridurre il rischio di difficoltà future. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere un ringraziamento al Lions Club Tradate Seprio e all’azienda Carl Zeiss Vision Italia per il contributo offerto alla realizzazione del progetto e per l’attenzione dimostrata verso un tema così rilevante per la salute dei più piccoli.

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(foto: test in una scuola di Castiglione Olona)

09042026