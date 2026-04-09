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SARONNO – Doveva scendere a Como Lago, ma si è ritrovata chiusa da sola in un deposito ferroviario: è la disavventura capitata a una ragazza su un treno della linea da Milano Cadorna a Saronno e Como Lago, diventata virale sui social.

Secondo quanto raccontato, la giovane – Chiara Arimoldi – sarebbe rimasta a bordo del convoglio senza accorgersi di essere arrivata al capolinea. Il treno, terminato il servizio, è stato quindi instradato verso il deposito, dove la ragazza si è ritrovata sola e al buio, documentando tutto con un video poi finito su TikTok. Nel filmato, diventato rapidamente molto condiviso (oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni), si vede la passeggera spaesata all’interno del convoglio fermo nell’area tecnica, non accessibile al pubblico. La situazione si è poi risolta senza conseguenze, con l’intervento del personale ferroviario e della polizia ferroviaria che l’hanno “liberata”.

La vicenda ha attirato l’attenzione anche perché riguarda una linea molto utilizzata nel territorio, quella che collega Milano Cadorna a Saronno e Como Lago, con i treni frequentati da numerosi pendolari – e turisti – ogni giorno.

(un fotogramma del video comparso su Tiktok)

09042026