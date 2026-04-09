I più letti di ieri: festival musicale all’ex Seminario, 83enne investito e addio al preside Ramolini
9 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 8 aprile, in primo piano eventi culturali con il debutto del Saronno Sound Festival, ma anche la cronaca con un grave investimento e le aggressioni sui treni. Spazio infine al ricordo di una figura storica della scuola cittadina e agli interventi sul verde pubblico.
Debutto per il Saronno Sound Festival nell’area dell’ex seminario, con tre giorni di musica dal vivo che segnano l’avvio della nuova vita del parco, tra partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani.
Ex Seminario, debutto con il Saronno Sound Festival: tre giorni di musica per il nuovo parco
Resta in prognosi riservata l’83enne coinvolto in un investimento: le forze dell’ordine hanno sequestrato il mezzo sospettato mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica.
Saronno, 83enne in prognosi riservata. Sequestrato il mezzo sospettato dell’investimento
Cordoglio per la scomparsa di Giulio Ramolini, storico preside del liceo Gb Grassi, figura molto stimata per il suo impegno educativo e umano.
Saronno, addio a Giulio Ramolini, storico preside del liceo Gb Grassi
Due capotreni aggrediti in pochi giorni sui convogli: individuati e fermati i responsabili, uno residente nel tradatese e l’altro di nazionalità svizzera.
Aggressioni sui treni: due capotreni colpiti in pochi giorni. Presi i responsabili un tradatese e uno svizzero
Intervento sulle potature cittadine, con l’assessore Lattuada che spiega i tagli tardivi su una trentina di alberi, legati a situazioni considerate problematiche ed emergenziali.
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