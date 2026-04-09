Politica

LAZZATE – È in programma sabato 11 aprile a Lazzate l’iniziativa “Sabato con la Lega a Lazzate”, appuntamento politico promosso dalla Lega di Lazzate e dedicato alla presentazione della “Carta della Lombardia”. L’incontro si terrà alle 17 all’Arengario Carlo Cattaneo, in piazza Giovanni Paolo II a Lazzate.

Secondo quanto riportato nel volantino dell’evento, la giornata sarà centrata proprio sulla presentazione della “Carta della Lombardia” e vedrà la presenza del senatore Massimiliano Romeo, di Stefano Bruno Galli e del sindaco lazzatese Andrea Monti. Ospite annunciato Gianluca Brambilla.

Il programma, per come indicato nel materiale diffuso dagli organizzatori, prevede dunque il momento pubblico di presentazione del documento politico e, a seguire, un aperitivo. L’iniziativa è organizzata dalla Lega di Lazzate e si inserisce in una serie di appuntamenti pubblici del partito sul territorio. Il luogo scelto per l’evento è l’Arengario Carlo Cattaneo, nel centro del paese, in piazza Giovanni Paolo II.

(foto archivio: Andrea Monti in occasione di un precedente appuntamento)

09042026