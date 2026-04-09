Altre news

SARONNO – Giovedì 9 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà all’insegna del bel tempo con sole prevalente e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con condizioni stabili sin dal mattino e senza variazioni significative nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno miti e gradevoli, con valori minimi intorno ai 10°C nelle prime ore del giorno e massime che raggiungeranno i 22°C, mantenendo un clima tipicamente primaverile. I venti soffieranno moderati dai quadranti Est-Sudest sia al mattino sia al pomeriggio, senza particolari rinforzi o criticità. Non sono previste allerte meteo e il contesto atmosferico resterà tranquillo.

In Lombardia, la presenza di un campo di alta pressione garantirà condizioni simili su gran parte del territorio regionale. Sulle pianure e nelle aree pedemontane i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle zone alpine e prealpine si potrà osservare qualche nube in più, soprattutto durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati. Sulle Prealpi orientali è atteso un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, pur in un contesto asciutto. Venti deboli orientali e clima nel complesso stabile su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—